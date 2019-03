Jak mówi Dave Mustaine: – 35 lat temu wybrałem nazwę Megadeth dla mojego zespołu i uważam, że 35 utworów, które wybraliśmy na tę składankę, to najbardziej skuteczne bronie w naszym arsenale. Tajemnica sukcesu tkwi w tym, by używać odpowiednich narzędzi, a te kawałki zostały stworzone w celu masowej destrukcji!

W 1984 roku Mustaine chciał stworzyć zespół, który będzie grał mocniej i szybciej niż ktokolwiek inny. Jego songwriting bardzo szybko dojrzewał. Połączenie odpowiedniego nastawienia, energii punku, wraz z mocą metalowych riffów i bezpośrednich, społeczno-politycznych tekstów dały najlepszą z możliwych mieszanek. Z Davidem Ellefsonem na basie i Garem Samuelsonem na perkusji zespół zarejestrował pierwsze, 3-piosenkowe demo, które bardzo szybko trafiło do podziemnego, kasetowego obiegu i stało się hitem, co doprowadziło do podpisania kontraktu płytowego.

„Warheads on Foreheads” rozpoczyna się takimi kawałkami jak „Rattlehead” czy „Mechanix” z wydanego w 1985 roku „Killing Is My Business…And Business Is Good” – albumu, który pomógł uzyskać Megadeth tytuł czołowych przedstawicieli thrash metalu.

Debiut w Capitol Records, „Peace Sells… But Who’s Buying?”, stał się pierwszą złotą, a następnie platynową płytą w dorobku Megadeth. Z tego krążka na składance usłyszymy „The Conjuring” czy „Good Mourning/Black Friday”, które – jak można przeczytać w Pitchforku – „są utworami doprowadzającymi do krwawienia palców u mniej wprawnych muzyków”.

Na liście utworów nie zabrakło również „In My Darkest Hour” z „So Far, So Good, So What!” (1988), „Hanger 18” i „Holy Wars… The Punishment Due” z nominowanego do Grammy i platynowego „Rust In Peace” (1990) czy „Symphony of Destruction” i „Sweating Bullets” z podwójnie platynowego, również nominowanego do Grammy „Countdown To Extinction” (1992).

Pełna lista utworów dostępna poniżej.

Po wydaniu „Dystopii” w 2016, Megadeth ponownie zawłaszczyli świat metalu, jak również otrzymali pierwszą w karierze nagrodę Grammy. W recenzji „The Guardian”, z maksymalną notą, można było przeczytać: „Dystopia” to powrót o największej sile rażenia, z najnowocześniejszą pompatycznością i wyrafinowaną techniką”.

Zespół Megadeth sprzedał na całym świecie ponad 38 mln albumów.

3CD - lista utworów:

1CD

1. Rattlehead

2. Mechanix

3. Killing Is My Business…And Business Is Good!

4. The Conjuring

5. Wake Up Dead

6. Devils Island

7. Good Mourning / Black Friday

8. Set The World Afire

9. In My Darkest Hour

10. Holy Wars…The Punishment Due

2CD

1. Hangar 18

2. Tornado Of Souls

3. Rust In Peace…Polaris

4. Five Magics

5. Take No Prisoners

6. Skin O' My Teeth

7. Angry Again

8. Symphony Of Destruction

9. Sweating Bullets

10. A Tout Le Monde

11. Train Of Consequences

12. Reckoning Day

3CD

1. Trust

2. She-Wolf

3. Wanderlust

4. Dread and the Fugitive Mind

5. Blackmail The Universe

6. Washington Is Next!

7. Head Crusher

8. Public Enemy No. 1

9. Kingmaker

10. The Threat Is Real

11. Poisonous Shadows

12. Death From Within

13. Dystopia