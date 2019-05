Ruszają eurowizyjne przygotowania. W Tel-Awiwie trwają już próby wykonawców, mimo że do koncertów konkursowych pozostało ponad tydzień. Do sieci trafiło nagranie, na którym widzimy, jak przygotowuje się polski kandydat – zespół Tulia. Dziewczyny na tle telebimu, na którym wyświetlane są wizualizacje, poruszają się na obrotowej scenie.

Jeśli to, co widzimy, potwierdzi się w konkursach, organizatorzy z Izraela w sprytny sposób pokłonią się grupie The White Stripes. Przypomnijmy, że piosenka „Toy” Netty, dzięki której wokalistka wygrała konkurs, okazała się być plagiatem najsłynniejszej rockowej piosenki XXi wieku, czyli „Seven Nation Army”. To, co widzimy za dziewczynami jest wprost nawiązaniem do teledysku do tego nagrania. Czy to element tylko polskiej scenografii, czy pomysłem na całość sceny – przekonamy się już niebawem.

Konkurs odbędzie się 14,16 i 18 maja w Tel Awiwie. Najpierw poznamy zwycięzców półfinałów, zaś 18 maja odbędzie się koncert finałowy.

Przypomnijmy, że gwiazdą koncertu finałowego będzie Madonna.

Skład pierwszego półfinału: Polska, Słowenia, Białoruś, Czechy, Czarnogóra, Cypr, Serbia. Finlandia, Węgry, Estonia, Portugalia, San Marino, Islandia, Gruzja, Australia, Belgia i Grecja.

Oto skład drugiego półfinału: Szwajcaria, Szwecja, Irlandia, Austria, Mołdawia, Łotwa, Rumunia, Dania, Armenia, Albania, Azerbejdżan, Macedonia, Norwegia, Rosja, Holandia, Chorwacja, Litwa, Malta.