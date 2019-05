All This Love" (feat. Harloe) poprzedzał przebój ”Speechless”, który zdobył 2 miejsce zarówno na polskim jak i na niemieckim airplayu. "Speechless" pokrył się złotem w Niemczech i ma już ponad 130 milionów streamów na całym świecie i 25 milionów wyświetleń na YouTube, oraz znajduje się w TOP200 Spotify chart w 20 krajach (TOP30 w 7 krajach).

Oficjalny teledysk do "All This Love" został nakręcony w Bangkoku, a jego premiera jest zaplanowana na 9 maja.

Dodatkowo, Robin Schulz, który właśnie zadebiutował na 49 miejscu na tegorocznej liście tanecznej Billboardu, zagra na Arubie na festiwalu ONZ „Play it Out – A call to action on Ocean Plastic” już 1 czerwca. Celem koncertu, prowadzonego przez Przewodniczącą Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Marię Fernanda Espinosę, jest zwiększenie świadomości o problemie jakim jest 15 milionów ton plastiku wyrzucanych do oceanu co roku. Na festiwalu, którego headlinerem jest Ashanti, zagrają też zagraniczni artyści tacy jak St. Lucia, Bomba Estéreo, Nico & Vinz, Rocky Dawuni, a także lokalni muzycy.