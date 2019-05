The Artists Den to renomowana seria koncertów w kameralnych i nietypowych projektach. W projecie wzięli udział m.in. John Legend, alt-j, Alabama Shakes, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Lady Antebellum, The Killers, Zac Brown Band czy Shawn Mendes. Koncerty odbywały się m.in. w Graceland, świątyni masońskiej, kinie niemym funkcjonującym w latach 30., Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku czy nieczynnej fabryce okien na Brooklynie. Powstało 70 odcinków programu.

17 lutego 2013 Soundgarden zakończyło wyprzedaną zimową trasę koncertową promującą „King Animal”, pierwszy album studyjny grupy po ponad 16-letniej przerwie, za sprawą występu „Live from the Artists Den” zarejestrowanym w słynnym Wiltern w Los Angeles. Ku zadowoleniu publiczności zespół połączył w setliście nowe utwory z klasykami oraz utworami, które nieczęsto pojawiały się na koncertach. Fani formacji od dawna domagali się oficjalnego wydawnictwa z tego występu. Niemal 2,5-godzinny występ zawiera 29 utworów, w tym 21 takich, które nigdy wcześniej nie pojawiły się na koncertowych wydawnictwach Soundgarden. „Blind Dogs” zespół zagrał po raz pierwszy w karierze.

Sześć lat po zarejestrowaniu, „Soundgarden: Live from the Artists Den” ukaże się w kilku formatach. Super Deluxe box będzie zawierał koncert zarejestrowany w dźwięku 5.1 surround stereo na Blu-rayu oraz ponad pół godziny materiałów dodatkowych, cztery 180-gramowe winyle, 2CD, 40-stronicową książkę, litografię i replikę przepustki artist all-access z koncertu. Ponadto przewidywane są wersje 4LP, Blu-ray i 2CD.

„Soundgarden: Live from the Artists Den” – lista utworów:

Utwory oznaczone ** - po raz pierwszy na filmie koncertowym

Utwory oznaczone ^ po raz pierwszy na albumie koncertowym

* pierwsze wykonanie utworu na żywo

BLU-RAY:

Incessant Mace

My Wave**

Been Away Too Long**

Worse Dreams**

Jesus Christ Pose

Flower

Taree**

Spoonman**

By Crooked Steps**

Blind Dogs*

Rowing**

Non-State Actor**

Drawing Flies

Hunted Down

Black Saturday**

Bones Of Birds**

Blow Up The Outside World**

Fell On Black Days**

Burden In My Hand**

A Thousand Days Before**

Blood On The Valley Floor**

Rusty Cage

New Damage**

4thOf July**

Outshined

Black Hole Sun**

Ty Cobb**

Slaves & Bulldozers

FeedBacchanal**

WYWIADY:

Chris Cornell

Ben Shepherd

Kim Thayil

Matt Cameron

CD1:

Incessant Mace

My Wave^

Been Away Too Long^

Worse Dreams^

Jesus Christ Pose

Flower

Taree^

Spoonman

By Crooked Steps^

Blind Dogs*

Rowing^

Non-State Actor^

Drawing Flies

Hunted Down

Black Saturday^

Bones Of Birds^

Blow Up The Outside World^

CD2:

Fell On Black Days^

Burden In My Hand

A Thousand Days Before^

Blood On The Valley Floor^

Rusty Cage

New Damage^

4thOf July^

Outshined

Black Hole Sun

Ty Cobb

Slaves & Bulldozers

FeedBacchanal^