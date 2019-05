Pokazują one, jak wielki wpływ artysta wywarł na współczesną muzykę oraz to, że jego twórczość była inspiracją dla kolejnych pokoleń. Utwory zostały wybrane wspólnie przez JAY-Z i Troya Cartera w imieniu The Prince Estate. Już od dzisiaj fani mogą użyć funkcji „Pre-Save”, aby w dniu premiery album został dodany do sekcji „Moja Muzyka” w serwisie TIDAL. Użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni, gdy będzie on już dostępny. Eventy związane z premierą długo wyczekiwanego albumu odbędą się w m.in. w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii oraz Brazylii. Oficjalny event z okazji premiery odbędzie się w Warszawie 10 czerwca.

Prince wcześniej współpracował z TIDAL nad serią ekskluzywnych wydawnictw, w tym: HITNRUN Phase One, HITNRUN Phase Two, streamingiem koncertu Prince's Rally 4 Peace oraz cotygodniowym Purple Pick of the Week z nieznanymi, wyjątkowymi utworami wybranymi osobiście przez muzyka.

„Prince był wzorem wolności artystycznej. Był jednym z najodważniejszych ludzi w branży muzycznej. Zaufał nie tylko mnie, ale całemu zespołowi TIDAL” - powiedział JAY-Z. „Kontynuowanie jego dziedzictwa poprzez muzykę jest dla nas zaszczytem, z którego nie mogliśmy zrezygnować.”

Album Originals będzie dostępny od 7 czerwca wyłącznie w TIDAL z użyciem technologii MQA, która umożliwia kompresję muzyki cyfrowej bez ograniczeń, gwarantując dźwięk najwyższej jakości. Dzięki temu użytkownicy mogą słuchać muzyki w jakości, w jakiej nagrano ją w studiu, doświadczając jej zgodnie z zamierzeniami artysty.