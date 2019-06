Z jednej strony rozżaleni fani, z drugiej wściekły artysta. I organizator, na którego spadły gromy. Wygląda na to, że podczas koncertu z okazji Dni Świebodzic nie wszystko było zorganizowane na medal.

Gwiazdą występu miał być zespół Strachy Na Lachy, od pokoleń ceniony za nagrania w rockowej stylistyce. Zespół 8 czerwca w Świebodzicach się pojawił, wszedł na scenę i zaczął grać koncert. Podczas prezentacji jednego z największych przebojów - kompozycji "Piła Tango", grupa przerwała występ, a na organizatorów posypały się gromy.

Stary, ja tu przyszedłem do pracy. Ty też jesteś w pracy. Ludzie tutaj spadają na kark i co? To nie ja będę odpowiadał za to, że ktoś tu złamie kręgosłup.