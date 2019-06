Dzisiejszy post na ścianie zespołu Megadeth był dla fanów ogromnym zaskoczeniem. W otwarty sposób Dave Mustaine opowiedział w nim o diagnozie, jaką usłyszał od lekarzy. A jest nią rak gardła.

Zdiagnozowano u mnie raka gardła. To oczywiście coś, do czego trzeba podchodzić z szacunkiem, ale i stawić temu czoła. Ściśle współpracuję z moimi lekarzami - opracowaliśmy plan leczenia, który ich zdaniem ma 90% wskaźnik sukcesu. Leczenie już się rozpoczęło. Niestety wymaga to odwołania większości koncertów w tym roku. Megacruise 2019 będzie miał miejsce, a zespół będzie częścią tego wydarzenia w jakiejś formie. Wszystkie aktualne informacje będą dostępne na stronie megadeth.com. Megadeth wróci na drogę jak najszybciej.

Tymczasem Kiko, David, Dirk i ja jesteśmy w studio, pracując nad kontynuacją Dystopii - której nie mogę się doczekać, aż wszyscy usłyszą.

Jestem bardzo wdzięczny całemu zespołowi - rodzinie, lekarzom, członkom zespołu, trenerom i nie tylko.

Będę informował wszystkich.

Do zobaczenia wkrótce,

Dave Mustaine