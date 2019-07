Jeden z najbardziej znanych światowych serwisów streamingowych opulikował dane za drugi kwartał 2019 roku. O ponad osiem milionów - w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku - wzrosła liczb płatnych subskrypcji. Serwis chwali się, że ma ich obecnie aż 108 milionów. Jednocześnie podano, że ze Spotify korzysta miesięcznie 232 milionów użytkowników. Pozostała część korzysta z modelu z reklamami.

Takie dane nie pozostały bez wpływu na wyniki finansowe - według opublikowanego raportu Spotify zaksięgowano aż 1,67 mld euro przychodów. Jednocześnie, jak podkreślono, strata za II kwartał 2019 roku wyniosła już tylko 3 miliony euro, co świadczyć może o tym, że niezwykle aktywne inwestycje zaczynają się serwisowi powoli zwracać.

Spotify robi też wszystko, by uspokoić inwestorów, którzy zaniepokojeni byli statusem negocjacji z wytwórniami fonograficznymi i właścicielami praw. Bez ich zgody na zamieszczenie muzyki użytkownicy mogliby szukać innych źródeł do odsłuchania przebojów. Jak podano do wiadomości, negocjacje z dwoma z czterech gigantów zostały już pozytywnie zakończone, a z pozostałymi dwoma mają status "aktywnych dyskusji".

Spotify ma ogromny wpływ na to, jakiej muzyki słuchają młodzi ludzie. Polecając dany utwór przyczynia się często do natychmiastowej popularności danego wykonawcy.

Streaming ma wielki udział w handlu muzyką - aż 34 procent z szacowanego na ponad 19 miliardów dolarów rynku muzycznego pochodzi z tego źródła (dane za 2018 rok).