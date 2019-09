8 sierpnia 1969 najsłynniejszy zespół świata wyszedł z EMI Recording Studios w Londynie, by udać się na najbardziej ikoniczny spacer wszech czasów. Iain Macmillan sfotografował The Beatles, którzy przechodzili przez przejście dla pieszych. Kultowe zdjęcie trafiło na okładkę albumu „Abbey Road”, który w tym roku doczeka się jubileuszowej reedycji.

Album „Abbey Road” ukazał się 26 września 1969 i choć nie był ostatnim wydawnictwem The Beatles (w 1970 ukazało się „Let It Be”), to była to ostatnia płyta, którą John, Paul, George i Ringo nagrali razem jako zespół. 27 września 2019 do sprzedaży trafią reedycje albumu. 17 utworów zostało zmiksowanych przez Gilesa Martina oraz inżyniera dźwięku Sama Okella w stereo, high res stereo, 5.1 surround oraz Dolby Atmos. Do podstawowej tracklisty dodano także 23 nagrania z sesji i demówki. Większość z nich ujrzy światło dzienne po raz pierwszy.

Nowa edycja „Abbey Road” to kolejne z cyklu wznowień, w ramach których ukazały się „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” oraz „The Beatles” (kultowy „Biały Album”). – Ręce, które grały na instrumentach, głosy The Beatles, piękno aranżacji – te wszystkie składniki tworzą prawdziwą magię. Naszym zadaniem było zapewnienie, że wszystko zabrzmi bardzo świeżo i że uderzy słuchaczy dokładnie tak samo jak w momencie, w którym zostało nagrane – opowiada Giles Martin we wstępie do nowej edycji „Abbey Road”.

Reedycja trafi do sklepów w najbliższy piątek. Oto, co będzie zawierać.

CD 1: 2019 Stereo Mix

1. Come Together

2. Something

3. Maxwell’s Silver Hammer

4. Oh! Darling

5. Octopus’s Garden

6. I Want You (She’s So Heavy)

7. Here Comes The Sun

8. Because

9. You Never Give Me Your Money

10. Sun King

11. Mean Mr Mustard

12. Polythene Pam

13. She Came In Through The Bathroom Window

14. Golden Slumbers

15. Carry That Weight

16. The End

17. Her Majesty

CD 2: Sessions

1. Come Together (Take 5)

2. Something (Studio Demo)

3. Maxwell’s Silver Hammer (Take 12)

4. Oh! Darling (Take 4)

5. Octopus’s Garden (Take 9)

6. I Want You (She’s So Heavy) (Trident Recording Session & Reduction Mix)

7. Here Comes The Sun (Take 9)

8. Because (Take 1 Instrumental)

9. You Never Give Me Your Money (Take 36)

10. Sun King (Take 20)

11. Mean Mr Mustard (Take 20)

12. Polythene Pam (Take 27)

13. She Came In Through The Bathroom Window (Take 27)

14. Golden Slumbers/Carry That Weight (Takes 1–3 / Medley)

15. The End (Take 3)

16. Her Majesty (Takes 1–3)