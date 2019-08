80 wykonawców, 5 scen i spodziewanych 20 tysięcy fanów - tak zapowiada się OFF Festival, który rozpocznie się w piątek w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. "Kontynuujemy założenie z poprzednich edycji i staramy się być konsekwentni w dostarczeniu uczestnikom zarówno dobrej zabawy jak i wartości emocjonalnej i intelektualnej" – powiedział Artur Rojek.

Festiwal odbywać się będzie na pięciu scenach: największe z nich Perlage i Leśna, mniejsze są Trójka/Tauron, Eksperymentalna i kameralna Dr. Martens. Na festiwalu ponownie będą działały strefy dla dzieci, gastronomiczna (80 proc. dań w ofercie będzie wegetariańskich i wegańskich) oraz Kawiarnia Literacka.

Rojek zdradził, że w tym roku "program Kawiarni Literackiej krąży wokół słowa Dlaczego. W wielu spotkaniach będziemy zadawali sobie to pytanie, zaczynając od użytkowania przedmiotów po moralny niepokój. Kuratorem kawiarni jest wybitna polska pisarka i basistka punkowego zespołu PMS Sylwia Chutnik". W Kawiarni Literackiej odbędą się spektakle Klubu Komediowego, słuchowisko i dyskusje, m.in.: o hip-hopie i komiksie.

Rojek pokreślił, że w tym roku festiwal bardzo stawia na działania ekologiczne, "oprócz realizowanej od lat segregacji śmieci, używania naczyń biodegradowalnych czy kubków wielorazowego użycia, dotyczy to bramy wejściowej, która na czas trwania festiwalu zmieni się centrum recyklingu".

Wśród głównych gwiazd imprezy znaleźli się brytyjski zespół Suede z wokalistą Brettem Andersonem, oraz autorka przeboju "Woman" Neneh Cherry, która przyjedzie z nową płytą "Broken Politics".

Urodzony w Sheffield w 1963 roku muzyk, aktor, reżyser teledysków, prezenter radiowy Jarvis Cocker to kolejny ważny artysta OFF Festiwalu. Największe sukcesy osiągnął z zespołem Pulp, ale do Katowic przyjedzie z projektem Jarv Is, który tworzy z czterema muzykami: harfistką Serafiną Steer, skrzypaczką Emmą Smith, basistą Andrew McKinneyem i perkusistą Adamem Bettsem. W swoim manifeście zespół pisze m.in., że "Jarv to eksperyment, głośniejszy niż się spodziewacie, rodzaj happeningu, doświadczenia bez barier".

Brytyjskie zespoły Stereolab oraz Foals to kolejne gwiazdy imprezy. Początki Stereolab sięgają przełomu lat 80 i 90. Zespół założyli Laetitia Sadier i Tim Gane. Największe sukcesy odnieśli w połowie lat 90. Album "Nars Audiac Quintet" z 1994 roku, na którym mieszali pop z alternatywnym rockiem, brytyjski magazyn "Pitchfork" uznał za jedną z najlepszych płyt lat 90. Dziesięć lat temu zawiesili działalność. W tym roku zespół wrócił na koncerty.

Z kolei indierockowy Foals wydał w tym roku nowy album "Everything Not Saved Will Be Lost". To ich pierwszy krążek w nowym składzie. W zeszłym roku z kwintetu stali się kwartetem. W Katowicach zaprezentują materiał z nowego albumu plus kilka numerów z poprzednich płyt.

Wśród zespołów, które mogą być odkryciem festiwalu, Artur Rojek wskazał, The Comet is Coming, Black Midi, Jakuzi i Daughters.

The Comet is Coming to londyńskie trio saksofonisty Shabaki Hutchingsa, który grał m.in. z Sun Ra i Mulatu Astatke. Nominowany w tym roku do najważniejszej nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego Mercury Prize noiserockowy kwartet z Londynu Black Midi zaprezentuje materiał z debiutanckiego albumu "Schlagenheim".

Amerykański Daughters gra mieszankę noise rocka i industrialu, a Jakuzi to synthpopowy zespół ze Stambułu.

Na OFF Fesiwalu nie zabraknie w tym roku jazzu. Wystąpi trio jazzowe Marcina Maseckiego oraz zespół EABS.

Wrocławski EABS ma na koncie płyty "Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)" i "Slavic Spirit". Na tej drugiej gościnnie na saksofonie sopranowym i flecie zagrał brytyjski muzyk Tenderlonious. Pojawi się on na scenie z EABS w Katowicach. "To będzie święto tego albumu, mamy okazję zagrać razem w pełnym składzie tego projektu z Tenderloniousem, który jest fanem polskiego jazzu. Będzie to, co na płycie, a nawet jeszcze więcej, bo na żywo ta muzyka żyje" – powiedział PAP Marek Pędziwiatr z EABS.

Artur Rojek przyznał, że bardzo czeka na koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". "Miałem okazję występować ze Śląskiem na Fryderykach i jestem pod totalnym wrażeniem" - powiedział.

Dyrektor zespołu "Śląsk" Zbigniew Cierniak powiedział PAP, że na scenie w Katowicach wystąpi ponad 120 członków chóru, orkiestry i baletu, pełny skład. "To duże przedsięwzięcie. Podczas godzinnego występu postaramy się pokazać to, co mamy w repertuarze najlepszego, tak, żeby dobrze mogła nas poznać publiczność, która w dużej części będzie zapewne miała po raz pierwszy styczność z naszym zespołem" - powiedział Cierniak.

Tradycją OFF Festiwalu są koncerty, projekty przygotowywane specjalnie na katowicką imprezę. W tym roku wyjątkowym wydarzeniem będzie koncert zespołu Dezerter. Punkowa kapela zagra materiał ze swojej płyty "Underground Out Of Poland", która w 1987 ukazała się w USA. Muzyk Dezertera, Krzysztof Grabowski przyznał PAP, że "propozycję zagrania tego materiału otrzymaliśmy od Rojka i po przesłuchaniu piosenek po tylu latach okazało się, że materiał wciąż jest bardzo mocny, to wciąż solidny muzyczny cios".

Po raz kolejny na OFF-ie wystąpi gdański zespół Trupa Trupa. Ich występy na festiwalach SXSW i Eurosonic oraz płyty zbierały znakomite recenzje w zagranicznych mediach.

Grzegorz Kwiatkowski zdradził PAP, że "właśnie na OFF-ie, w tak dużym piosenkowym wymiarze, po raz pierwszy zagramy materiał z nowej płyty +OF The Sun+, która będzie miała premierę 13 wrześniu. Dla mnie to płyta o czasie, o nicości i o powtarzalności, to niby regularne piosenki, ale to tylko pozorna rozrywka, to takie pokraczne Samuel Beckett's Lonely Hearts Club Band. Ale myślę, że jest tam o wiele więcej wątków i jesteśmy oczywiście otwarci na wiele interpretacji".

Do Katowic przyjadą również m.in. Perfect Son, Paweł Sołtys (Pablopavo) z zespołem Ludziki oraz pianistka Hania Rani, która wystąpi solo i w duecie Tęskno. Pełny line-up można znaleźć na stronie www.off-festival.pl.