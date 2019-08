"Główną oś programu stanowią utwory kameralne i solowe na instrumenty dęte z młodzieńczego okresu twórczości Mistrza, które przeplatane są „Trzema utworami w dawnym stylu”. Witalizm, motoryka, energia to podstawowe cechy wybranych dzieł. W naturalny sposób stały się one pretekstem do dalszych poszukiwań kwartetu, który w charakterystyczny dla siebie sposób interpretuje dzieła Pendereckiego nadając im zupełnie nowy kontekst. Nie brakuje tu z jednej strony szacunku dla materiału nutowego, z drugiej zaś odważnych decyzji formalnych, które stanowią ramy fragmentów improwizowanych" - mówią muzycy kwartetu.

Na płycie znalazły się opracowania Capriccio na tubę solo, Trzech miniatur na klarnet i fortepian, Trzech utworów w dawnym stylu, Suity na wiolonczelę solo oraz Preludium na klarnet solo.

Płyta została zarejestrowana w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Instytucja ta jest także wydawcą krążka.

Koncert premierowy albumu odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 16:00 w Pawilonie Koncertowym Orkiestry Sinfonia Varsovia w ramach cyklu “Letnie koncerty na Grochowskiej”.

Atom String Quartet to jeden z najbardziej intrygujących kwartetów smyczkowych na świecie, należący do grona najlepszych wykonawców jazzowych w Polsce - powstał w 2010 roku w Warszawie. Tworzą go skrzypkowie: Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński, altowiolista – Michał Zaborski oraz wiolonczelista – Krzysztof Lenczowski. W jego twórczości – oprócz jazzu – słychać inspiracje polskim folklorem, muzyką z różnych regionów świata, a także muzyką współczesną i klasyczną. Zespół ma na koncie pięć autorskich płyt, w tym dwie nagrodzone Fryderykami, koncertuje na całym świecie. Kwartet współpracuje z wybitnymi artystami polskiej i światowej sceny muzycznej, takimi jak Branford Marsalis, Bobby McFerrin, Leszek Możdżer, Jerzy Maksymiuk, Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Kayah, Janusz Olejniczak, Adam Sztaba i inni.