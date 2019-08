Wyprodukowany przez Elliott, Timbalanda i Wiliego Hendrixa album "ICONOLOGY" zawiera takie utwory jak "Cool Off", "DripDemeanor (Feat. Sum 1)" oraz "Why I Still Love You?". Ostatni z numerów doczekał się również specjalnej, bonusowej wersji "Why I Still Love You? (Acapella)".

W przyszłym tygodniu Missy Elliott po raz kolejny zapisze się na kratach historii jako pierwsza raperka, którą wyróżniono prestiżową nagrodą Michael Jackson Video Vanguard Award podczas MTV Video Music Awards. Ceremonia odbędzie się 26 sierpnia w Prudential Center w Newark, w stanie New Jersey. Rok 2019 niewątpliwie jest jednym z przełomowych w karierze Missy Elliott, jako że została też pierwszą raperką i trzecim hiphopowym artystą wprowadzonym do Songwriters Hall of Fame. Ponadto Elliott niedawno otrzymała tytuł doktora honoris causa Berklee College of Music. Ponownie była pierwszą raperką, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

Missy Elliott to jedna z najważniejszych artystek na współczesnej muzycznej scenie - awangardowa solistka i ikona kultury. Laureatka 5 nagród Grammy - do których nominacje otrzymywała przez trzy dekady - zdobyła bezprecedensowy sukces, sprzedając w USA ponad 30 milionów płyt. Sześć albumów Missy zdobyło złoty status w USA, co nie udało się żadnej innej raperce.

Urodzona w Portsmouth, w stanie Virginia, artystka zdobyła uznanie jako innowacyjna autorka piosenek i producentka, z której talentu korzystali m.in. nieżyjąca już Aaliyah ("One In A Million", "If Only Your Girl Knew", "Hot Like Fire”), a także SWV ("Can We"9, 702 ("Where My Girls At?"), Destiny's Child ("Confessions") i Whitney Houston ("In My Business").

Kluczowym momentem w jej karierze był pierwszy album "Supa Dupa Fly" (1997), który pokrył się złotem i zadebiutował na 3. miejscu notowania Billboard 200. Płytę wypromowały single "Sock It 2 Me", "Hit Em Wit Da Hee", "Beep Me 911" i oczywiście "The Rain (Supa Dupa Fly)". W 1999 ukazał się kolejny album Elliott, "Da Real World", z którego pochodził przebój "Hot Boyz (Remix) (Feat. Lil’ Mo, Nas, Eve & Q-Tip)".