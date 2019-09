Po występach na Męskim Graniu zainteresowanie koncertami Bass Astral x Igo jest ogromne. Już trzy koncerty z najbliższej trasy są całkowicie wyprzedane, a na następne wejściówki szybko się rozchodzą. Tuż przed startem trasy duet prezentuje najnowsze nagranie. Zobaczcie teledysk do "It's Dark".

Trasa "It’s Dark", wystartuje już 8 października, dwoma koncertami na warszawskim Torwarze:

08.10. - Warszawa Torwar – SOLD OUT

09.10 – Warszawa Torwar

25.10. - Gliwice Arena Gliwice

31.10. - Łódź Wytwórnia – SOLD OUT

03.11. - Wrocław Hala Stulecia

15.11. - Gdańsk Ergo Arena

21.11. - Poznań Arena – SOLD OUT

23.11. - Szczecin Netto Arena

30.11. - Kraków Tauron Arena