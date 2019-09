Bilety w sprzedaży od piątku, 4 października, od godz. 10.00 na LiveNation.pl

Założony w 1994 roku, amerykańsko-ormiański zespół zgromadził żarliwych zwolenników na całym świecie i nigdy nie zawodził swoimi oszałamiającymi występami. Grupa osiągnęła ogromny sukces komercyjny, wydając 5 płyt, z których trzy zadebiutowały na szczycie listy Billboard. System Of A Down był cztery razy nominowany do nagrody Grammy, a ich piosenka B.Y.O.B. wygrała tę nagrodę w kategorii Best Hard Rock performance w 2006 roku. System Of A Down sprzedał ponad 40 milionów płyt na całym świecie.

Muzyka SOAD była określana na różne sposoby, ale zespół nie dba o etykietki. Jak powiedział Tankian (wokal prowadzący), „Dla mnie System Of A Down nie jest zespołem progresywnym. Ale to oczywiście nie jest też typowy popowy projekt. Zdecydowanie przykładamy wagę do muzyki, by mieć pewność, że to jest coś, czego nikt wcześniej nie słyszał.”



I jak stwierdził Odadjian (bas) „Możesz porównywać nas do kogokolwiek masz ochotę. Nie obchodzi mnie to. Porównania i etykietki nie mają wpływu na ten zespół. Fakt pozostaje faktem: jesteśmy kim jesteśmy, a oni są kim są.”

Zespół O.R.k., w skład którego wchodzą znany włoski wokalista, producent, wielokrotnie nagradzany kompozytor muzyki filmowej Lorenzo Esposito Fornasari, również znany jako LEF (wokal), Pat Mastelotto z King Crimson (perkusja), Colwin Edwin z Porcupine Tree (bas) oraz Carmelo Pipitone z Marta Sui Tubi (gitara), będzie supportem podczas koncertu System Of A Down w Krakowie.

O.R.k. łączy pierwotną energię z luźną akustyczną psychodeliką oraz stricte alternatywnym rockiem, jednak z dodatkiem otaczającej całość intensywnej elektroniki.

Kilka miesięcy temu zespół połączył siły z Serj Tankianem z System Of A Down, niewątpliwie jednym z największych i najsłynniejszych metalowych wokalistów, z którym stworzyli singiel Black Blooms opublikowany na albumie Ramagehead.