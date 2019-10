Podcast #PoStronieKultury, którego gościem jest Kamil Sipowicz, można posłuchać tu:

Z artystą spotkaliśmy się przy okazji wydania specjalnego boksu w ćwierćwiecze wydania płyty "Róża". O niej, ale i o tym, czy można przeżyć żałobę, kiedy cały czas pracuje się nad tym, by imię żony właściwie upamiętnić.

W moim wypadku jest tak, że żałoba dotyczy osoby publicznej. Nieczęsto się tak zdarza. Nie tylko ja posiadam relacje do osoby zmarłej. Na ogół, jak ludzie przeżywają żałobę, to najczęściej jest to najbliższa rodzina. W moim wypadku Kora należy – mówiąc górnolotnie – do całego społeczeństwa polskiego. Wszyscy ją znają, wszyscy lubią muzykę, bardzo dużo ludzi ją kocha. Nawet, gdybym chciał na chwilę zapomnieć o żałobie mojej żony, to jest mi to przypominane. Chociażby jak włączę radio, czy telewizję. Przesyłają mi ludzie zdjęcia na facebooku, przez co żałoba jest trudniejsza.