Tak Skubas zapowiada nowy album:

Przychodzi w życiu taki moment, kiedy dobrze jest rozliczyć się z pewnymi sprawami. Oddzielić przeszłość grubą kreską i zrobić miejsce na nowe. Przebudzić się do życia i wpuścić do niego trochę więcej światła.

Tym właśnie są dla mnie „Szklane Miesiące”. Z jednej strony jest to ballada o tęsknocie za dziecięcą niewinnością. Z drugiej – pożegnanie z nieco mrocznym okresem w moim życiu. To utwór o zerwaniu niszczących, toksycznych relacji, które nie wnoszą do życia nic poza złudzeniem.

Oddaję Wam moją najnowszą piosenkę. Jest to bardzo osobisty utwór. Już wiecie, co znaczy dla mnie. Od teraz każdy z Was będzie mógł mu nadać własne, tylko dla siebie zrozumiałe znaczenie.