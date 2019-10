Piotr Cugowski pierwszy raz sam napisał kilka tekstów. W jednej z piosenek śpiewa „czekałem długi czas, oto nowy ja”.

- Myślę, że to całkiem naturalna sytuacja, że po prawie 20 latach wspólnego grania przychodzi taki czas, że każdy chciałby zrobić coś innego, na własny rachunek. – mówi Piotr.

Czego można spodziewać się po debiutanckim albumie? Oczywiście cała płyta ma charakter rockowy bo to wynika z moich zainteresowań i z rzeczy na których się wychowałem. Niemniej są tam pewne niespodzianki, na które nie byłoby miejsca w zespole Bracia. A ja lubię eksperymentować. Dlatego sięgnąłem po loopy, syntezator Mooga a nawet flet w utworze „Przez sen”. Praca w grupie zawsze wymaga kompromisów. Nie wszystkie moje pomysły miały szansę się zrealizować. W końcu też mogłem skorzystać z kompozycji, które zupełnie nie pasowały do stylistyki Braci i które przez lata trafiały do szuflady. I właśnie po to nagrywa się solowe płyty – dodaje Cugowski

Tracklista:

1. Nowy ja – muzyka: Piotr Cugowski; słowa: Tomasz Organek, Piotr Cugowski

2. Kto nie kochał – muzyka: Piotr Cugowski, Marcin Trojanowicz; słowa: Wojciech Byrski

3. Przymierze wrogów – muzyka: Piotr Cugowski, Jarosław Chilkiewicz; słowa: Piotr Cugowski

4. Zostań ze mną – muzyka: Piotr Cugowski, Jarosław Chilkiewicz; słowa: Piotr Cugowski

5. Samosąd – muzyka: Piotr Cugowski, Jarosław Chilkiewicz; słowa: Wojciech Byrski

6. Daj mi żyć – muzyka: Jan Borysewicz; słowa: Tomasz Organek

7. Przez sen – muzyka: Piotr Cugowski, Jarosław Chilkiewicz; słowa: Wojciech Byrski

8. Trujący bluszcz – muzyka: Piotr Cugowski, Jarosław Chilkiewicz; słowa: Aleksander Różanek, Piotr Cugowski

9. Takich jak my nie znał świat – muzyka: Piotr Cugowski; słowa: Wojciech Byrski

10. Oddajcie moją wolność – muzyka: Piotr Cugowski; słowa: Tomasz Organek, Piotr Cugowski