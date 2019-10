10 stycznia w serwisach streamingowych i na sklepowych półkach znajdzie się oficjalny soundtrack powiązany z tą produkcją.



Współzałożyciel Black Eyed Peas, will.i.am powiedział: “Chciałem pokazać nowe oblicze hitu "Rythm of the Night" stworzonego przez Coronę i dodać do niego minimalistyczne i futurystyczne wibracje raggaetonu. Ostatecznie piosenka i teledysk osiągnęły zupełnie nowy poziom futuryzmu. O to właśnie chodzi nam w Black Eyed Peas.

J Balvin dodaje: “Byłem fanem Black Eyed Peas od kiedy pamiętam. To przecież legendy! Dołączenie do nich w kawałku promującym "Bad Boys For Life" to dla mnie wielkie wyróżnienie.