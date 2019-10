Ponad milion sprzedanych płyt. Od premiery „You Will Never Know” w 2011 roku, Imany wybrała własną ścieżkę łącząc soul, blues i folk.

Podobnie jak jej muzyka znana daleko poza Francją, gdzie mieszka na co dzień, tak samo trudno zdefiniować jej odbiorców – różniących się i wiekiem i stylem. To właśnie tak różnicowana publika pojawiła się 5 i 6 czerwca 2018 roku w paryskim Casino de Paris, gdzie nagrano ‘Live At The Casino De Paris’. Aż 9 kamer użyto do rejestracji występu, podczas którego usłyszeć można było numery, które wyniosły Imany na sam szczyt („You Will Never Know”, „Don’t Be So Shy”, „Silver Lining”) i covery, które pomogły umocnić jej pozycję („Sign Your Name”, „Human”). Jej wersje znanych utworów są często bardzo gołe, surowe – i w tym tkwi ich siła. ‘Ważne jest zaskakiwać ludzi, sprzedać im coś, czego się nie spodziewają. Inaczej po co to robic?’. Najlepszym przykładem jest to ‘Bohemian Rhapsody’, klasyk Queen wykonywany przez Imany od pierwszy koncertów, podczas którego cały zespół zaczyna się bawić na scenie wymieniając między sobą instrumenty.

Wydawnictwo ukazuje się w następujących formatach: CD+DVD z 24 stronicową książeczką, na 2 winylach (z dołączoną płytą DVD) oraz jako CD+DVD z dodatkową płytą CD zawierającą 5 nowych nagrań Imany, w tym najnowszy singiel “Hey Little Sister”.