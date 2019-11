Utwór promuje film "Last Christmas”, którego współscenarzystką jest Emma Thompson (z błogosławieństwem George’a!). Obraz wyreżyserował Paul Feig ("Druhny”, "Mad Men”), a w głównych rolach wystąpili Emilia Clarke ("Gra o tron”) i Henry Golding ("Crazy Rich Asians”).

Film powstał z inspiracji najsłynniejszą świąteczną piosenką z repertuaru George’a Michaela, autora jednych z najlepszych popowych utworów wszech czasów, oraz zespołu Wham!.

35 lat po premierze kultowego „Last Christmas” fani singla otrzymują niesamowitą niespodziankę w postaci piosenki This Is How (We Want You to Get High) promującej film zatytułowany jak bożonarodzeniowy klasyk artysty.

"This Is How (We Want You To Get High)” to funkowy, rytmiczny utwór, który świetnie pasuje do finału „Last Christmas” - filmu zainspirowanego muzyką George’a Michaela i zespołu Wham!.

Autorami i producentami singla są George Michael oraz James Jackman, wieloletni współpracownik artysty. Utwór powstał podczas ostatniej sesji nagraniowej wokalisty.

To pierwszy premierowy materiał George’a od siedmiu lat. Piosenka zachwyci nie tylko wieloletnich fanów wokalisty, ale także z pewnością sprawi, że po jego muzykę sięgnie zupełnie nowa publiczność.

Autorem tekstu "This Is How (We Want You To Get High)” jest sam artysta, który jak zwykle zamieścił w nim cenne społeczne obserwacje oraz dużą dawkę gorzkiego humoru.

Mamy nadzieję, że fani na całym świecie złączą się w słuchaniu tej nowej, rewelacyjnej piosenki, napisanej z wielką pasją i dumą. Potraktujcie „This Is How (We Want You to Get High)” jako prezent świąteczny, który przyniesie wam mnóstwo radości. Bez względu na to, w kogo wierzycie i kogo kochacie - Melanie, Yioda, Jack i David.

Prace nad „This Is How (We Want You to Get High)” rozpoczęły się na początku 2012 roku. Utwór rozwijał się podczas sesji w Air Studios w Londynie, a końcowe szlify otrzymał pod koniec 2015 roku, podczas ostatnich sesji nagraniowych z udziałem George’a.

Utwór jest dostępny na: https://georgemichael.lnk.to/ThisIsHow.

Na soundtracku „Last Christmas”, komedii romantycznej zainspirowanej świątecznym hitem, znajdują się trzy utwory zespołu Wham! oraz dwanaście solowych piosenek George’a Michaela. Reżyser Paul Feig opisuje obraz jako „list miłosny do George’a”.

Współautorką scenariusza do filmu jest laureatka Oscara Emma Thompson, która zagrała również w filmie jedną z głównych ról. Thompson odwiedziła George’a w jego domu w północnym Londynie wiosną 2013, by omówić pomysł na scenariusz. Michaelowi bardzo spodobały się pomysły aktorki i udzielił błogosławieństwa projektowi. Piosenkarz na bieżąco czytał kolejne wersje scenariusza, aż do grudnia 2016, kiedy nastąpiła niespodziewana śmierć artysty.

Wiosną 2018, po dyskusjach, które piosenki powinny znaleźć się w filmie, Emma Thompson miała możliwość posłuchania kilku nowych, ukończonych, lecz niewydanych wcześniej utworów George’a Michaela. Od razu zachwyciła się „This Is How (We Want You to Get High)”. Aktorka podkreśliła, że ten kawałek najlepiej oddaje wątki poruszone w scenariuszu.

Film trafi do polskich kin 29 listopada 2019, natomiast premiera soundtracku zaplanowana jest na 8 listopada.

Album można zamówić już teraz na: https://smp.lnk.to/LastChristmas.