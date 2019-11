„Angels Calling” to tak naprawdę nasz pierwszy utwór dotyczący pierwszej wojny światowej – napisaliśmy go na album „Attero Dominatus” w 2006 roku, a teraz wraz z Apocalyptica nadaliśmy tej piosence nowe życie. Ze względu na tematykę utworu, która koresponduje z tematyką naszego najnowszego albumu, oraz na nadchodzącą trasę koncertową i wielkie zainteresowanie fanów, „Angels Calling” powróciła do naszej setlisty.

Nowa aranżacja utworu powstała w sierpniu, kiedy to Apocalyptica odwiedziła nasze rodzinne miasto Falun, aby wystąpić na festiwalu Sabaton Open Air. Utwór został zarejestrowany w studiach Black Lounge przez Jonasa Kjellgrena, a swoje partie Apocalyptica dograła później, już w Finlandii. Richard Erixon, nasz długoletni producent klipów wideo, uchwycił najlepsze momenty z prób w Falun i zmontował to w fajną całość jako teledysk ilustrujący utwór. Chcieliśmy, aby ta nadchodząca trasa koncertowa przyniosła coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, a kiedy kilka lat temu uczestniczyłem w koncercie Apocalyptica w Madrycie, pomyślałem, że kiedyś musimy zrobić coś razem i oto jesteśmy - mówi Pär Sundström z Sabaton.







Ostatni album Sabaton, „The Great War”, osiągnął bardzo dobre wyniki sprzedaży na całym świecie, między innymi pierwsze miejsce w Niemczech i Szwajcarii, a także w Szwecji. W Polsce album uplasował się na trzecim miejscu oficjalnej listy sprzedaży OLiS.



Trasa koncertowa THE GREAT EU TOUR, podczas której oba zespoły odwiedzą również nasz kraj:

Gość specjalny: APOCALYPTICA

Support: AMARANTHE

2019:

23.11 FIN Helsinki - Hartwall Arena

2020:

17.01 CH Zürich - Hallenstadion

18,01. D Stuttgart - Schleyer-Halle

19.01 D Monachium - Olympiahalle

21.01 A Vienna - Gasometer * WYPRZEDANE *

22.01 H Budapeszt - Arena

24.01 PL Warszawa - Arena COS Torwar

25.01 D Berlin - Max-Schmeling-Halle

26.01 CZ Praga - O2 Arena

28.01 I Milan - Alcatraz

30.01 D Lipsk - Arena Lipsk

31.01 D Frankfurt - Festhalle

01.02. D Oberhausen - König-Pilsener-ARENA * WYPRZEDANE *

02.02. B Antwerpia - Sportpaleis

04.02. E Barcelona - Palau Sant Jordi

05.02. E Madryt - Vistalegre

07.02. F Paris - Zénith

08.02. UK Londyn - Wembley Arena

09.02. NL Amsterdam - AFAS Live * WYPRZEDANE *

11,02. D Hamburg - Sporthalle

12.02 DK Kopenhaga - Forum Black Box

14.02 S Göteborg - Scandinavium

15.02 S Sztokholm - Hovet

16.02 N Oslo - Spektrum