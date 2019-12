Następcę ozłoconego już „Ciała Obcego”, krążek „Rekordowo Letnie Lato”, wydała 29 listopada 2019 firma Mystic, a promują go single: „Cały”, „Jak dawniej” oraz „Słoneczniki i Konopie”, do których zespól przygotował trzy teledyski.

Tak m.in. o płycie mówił w rozmowie z Marcinem Cichońskim gość podcastu DGP Talk - gitarzysta zespołu, Łukasz Cegliński.

- Cieszymy się, że chyba po raz pierwszy w naszej historii, od wydania płyty do rozpoczęcia trasy promującej minie trochę czasu. Odbiorcy będą mieli okazję poznać bardzo dokładnie materiał, trochę z nim pożyć. Wierzymy, że na koncerty przyjdą zaangażowani emocjonalnie. My natomiast będziemy mieli chwilę na przygotowanie się do odgrywania tych utworów na żywo. Wbrew pozorom to dość wymagający materiał - mówi Łukasz Cegliński.

Trasa obejmie następujące miasta:

29.02 Płock

01.03 Gdańsk

06.03 Grudziądz

07.03 Ciechanów

08.03 Olsztyn

13.03 Wrocław

14.03 Warszawa

20.03 Rzeszów

21.03 Przemyśl

27.03 Opole

28.03 Kraków

29.03 Katowice

04.04 Ostrów Wlkp.

05.04 Łódź

Na program każdego występu złożą się piosenki z „Rekordowo Letniego Lata” i najbardziej znane utwory zespołu.