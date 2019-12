Zgłoszenia zostały nadesłane przez pianistów z 53 krajów, m.in. z Chin (ponad 100), Japonii (ponad 90) i Polski (ponad 60); liczną reprezentację stanowią również uczestnicy z USA, Kanady, Korei Południowej, Włoch i Francji. Ponadto zgłoszenia napłynęły z tak różnorodnych zakątków świata jak: Argentyna, Australia, Azerbejdżan, Brazylia, Gruzja, Islandia, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Mongolia, Nowa Zelandia, Tajlandia, Turcja, Uzbekistan, Wietnam. Przedział wiekowy dla uczestników Konkursu to 16-30 lat; ponad połowa kandydatów do przyszłorocznego Konkursu to pianiści w wieku od 21 do 23 lat, tych najmłodszych - 16- i 17-letnich, jest zaś 30.

W ramach zgłoszenia kandydaci zobowiązani byli przesłać krótką notę biograficzną, dokumentację swoich najważniejszych osiągnięć artystycznych z ostatnich trzech lat, dwie rekomendacje (pedagogów i/lub wybitnych postaci życia muzycznego) oraz nagranie wideo z własnym wykonaniem programu I etapu Konkursu.

Dokumenty i nagrania kandydatów oceni Komisja Kwalifikacyjna w składzie: Lech Dudzik, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała. Do 9 marca 2020 roku poznamy nazwiska 160 pianistów wybranych przez Komisję, którzy zostaną zaproszeni na Eliminacje do XVIII Konkursu Chopinowskiego. Te odbędą się w Warszawie w dniach 17-28 kwietnia 2020 roku, a w ich wyniku wyłonionych zostanie 80 uczestników Konkursu, który rozpocznie się 2 października.

Konkurs organizowany jest przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, został objęty mecenatem przez PKN ORLEN, partner główny Konkursu to marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy sp. z o.o.

Więcej informacji na stronie chopin2020.pl