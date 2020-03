Przejście stało się popularną atrakcją turystyczną dzięki okładce albumu The Beatles "Abbey Road" z 1969 roku, na której widać muzyków idących po pasach. Co roku tysiące miłośników zespołu i turystów próbują odtworzyć słynną okładkę, pozując do zdjęć na przejściu.

Reklama

Jak podaje "The Guardian", zebra została odświeżona we wtorek, dzień po tym, jak premier Boris Johnson nakazał Brytyjczykom pozostanie w domach w związku z pandemią Covid-19.

W 2010 roku przejście zostało uznane za obiekt o wyjątkowym znaczeniu historycznym. "To ani nie jest zamek, ani katedra, ale dzięki Beatlesom i pewnemu zdjęciu z sierpnia 1969 roku ta londyńska zebra ma wszelkie prawo być postrzegana jako część naszego dziedzictwa" - powiedział wówczas brytyjski minister turystyki i dziedzictwa narodowego John Penrose.