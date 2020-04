Piękna pogoda, aż chciałoby się gdzieś pojechać. Nie mówiąc już o graniu koncertów Mam nadzieję jednak że póki co trzymacie się zaleceń. Ja osobiście głęboko wierzę,że akcja #zostanwdomu ma sens i nie ruszam się jeśli naprawdę nie muszę

Samą izolacją społeczną nie da się jednak pokonać wirusa.

Do tego potrzeba też jest sprawna i dobrze wyposażona Służba Zdrowia.

Nie wiem na ile śledzicie doniesienia, ale sytuacja w moimi rodzinnym Radomiu jest bardzo poważna Mamy wielu zarażonych i niestety też sporo przypadków śmiertelnych w obu naszych placówkach.

Jedna z nich, Radomski Szpital Specjalistyczny została przekształcona w szpital jednoimienny

I tu dochodzimy do sedna mojego postu.

Bardzo rzadko Was o coś proszę na moich profilach. Sytuacja jest jednak poważna.

Jeżeli macie możliwość i chcecie pomóc to prosiłbym o wpłatę bezpośrednio na konto szpitala.

Pracownicy mają zarówno wiedzę jak i kontakty aby zamówić to co jest najbardziej potrzebne do właściwego funkcjonowania.



Radomski Szpital Specjalistyczny

Ul . lekarska 4

26-610 Radom

14 1240 1789 1111 0000 0777 0649

Tytułem: Darowizna na walkę z Covid-19

Ja od siebie właśnie wpłaciłem 100 000 zł, ale jest to oczywiście kropla w morzu potrzeb.

Każda, nawet najdrobniejsza pomoc ma znaczenie!

Pomagasz również udostępniając ten post.

Serdecznie dziękuję w imieniu moim i mieszkańców Radomia.

#radom #chlopaczekzRadomia

#damyrade