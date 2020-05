Metallica przyzwyczaiła fanów do tego, że w noc z poniedziałku na wtorek zamieszcza zapis koncertu z przeszłości w ramach akcji "Zostań w domu".

Zespół przygotował dla fanów jeszcze jedną niespodziankę. To niemal w całości akustyczna wersja słynnego "Blackend", które po raz pierwszy trafiło na płytę w 1988, na albumie "...And Justice For All".

Nowa wersja zbiera niezwykle pochlebne opinie. Oto ona: