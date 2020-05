Album zatytułowany będzie: "Rough And Rowdy Ways". Poznaliśmy z niego trzy nagrania - są to single „False Prophet", „I Contain Multitudes" oraz prawie siedemnastominutowe „Murder Most Foul".

„Rough And Rowdy Ways" to pierwszy album Boba Dylana od czasu kiedy artysta dostał Literacką Nagrodę Nobla w 2016 roku za swoje teksty jako jedyny twórca piosenek. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyznała Dylanowi to wyróżnienie za stworzenie nowych pojęć poetyckich utrzymując przy tym amerykańską tradycję. Przez ostatnie 23 lata artysta wypuścił 7 studyjnych albumów, w tym kompozycję, która zdobyła zarówno Oscara jak i Złoty Glob: „Things Have Changed" z filmu „Cudowni Chłopcy". Napisał też światowy bestseller „Kroniki , Tom Pierwszy", który spędził 19 tygodni na liście bestsellerów New York Timesa. Bob Dylan sprzedał ponad 125 milionów albumów na całym świecie. „Rough And Rowdy Ways” to 39 album Boba Dylana.

Płyta będzie dostępna w 2 różnych wersjach: 2 dyski CD lub 2 winyle.