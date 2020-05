Cigarettes Afte Sex powraca z nowym singlem "You’re All I Want". Jest to pierwszy utwór od wydania w zeszłym roku drugiego krążka "Cry".

„You're All I Want" to kronika nowej miłości. Utwór kontynuuje tematy podjęte na ostatnim albumie zespołu. Reklama - Utwór został zarejestrowany podczas sesji do naszego drugiego krążka „Cry". Powstał pewnego burzowego wieczoru na dziedzińcu domu, w którym przebywaliśmy na Majorce. Prawie trzy lata później, po przeprowadzce do Los Angeles, napisałem tekst, który był fantazją, snem z udziałem mojej dziewczyny i mnie. Ponowne opowiedzenie historii jak się poznaliśmy i wyobrażanie sobie jaka piękna czeka nas wspólna przyszłość - mówi Gonzalez.