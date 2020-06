Zbliżają się wybory. Zawsze przy tej okazji zachęcam Was do wzięcia aktywnego udziału, ale choćbym chciał, nikogo do głosowania nie zmuszę - mówi Dawid Podsiadło. I tłumaczy, co sprawia, że on na wybory pójdzie.

Klip jest związany z akcją #milionypowodów. Artyści i ludzie sztuki mówią w nim, dlaczego na wybory pójdą. Internauci już zauważyli, że duża część artystów odwołuje się do wolności i równości. Reklama Film został opublikowany jednocześnie na kontach w serwisach społecznościowych wielu artystów. My publikujemy wersję, do której wstęp napisał Dawid Podsiadło. Zbliżają się wybory. Zawsze przy tej okazji zachęcam Was do wzięcia aktywnego udziału, ale choćbym chciał, nikogo do głosowania nie zmuszę. Tym razem postanowiłem że po prostu powiem Wam jaki ja mam powód głosować. Może Wy znajdziecie swój

