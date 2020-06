Zmiana i rozwój nie są proste. „Giants” o tym właśnie mówi. Utwór zanurzony jest w słodko-gorzkiej nostalgii. Opowiada o pogodzeniu się ze stratą młodości oraz jak czas nieubłaganie płynie i zmienia wszystko dookoła. Jednocześnie to nawołanie do odwagi – indywidualnej i zbiorowej. Wspólne wkroczenie w tak niepewną przyszłość może być nie tylko straszne, ale i piękne. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyły się rzeczy, przez które mogliśmy złapać poczucie kompletnej beznadziei. „Giants” pomogło przetrwać mi najgorsze chwile, przypominając, że wciąż mamy nadzieję oraz możliwości na jaśniejszą przyszłość. Chcę, by ludzie mieli podobne odczucia podczas przesłuchania tej piosenki. Odpuśćmy przeszłość i chwytajmy zmianę na lepsze. Nawet jeśli to boli. Trzeba działać od razu.