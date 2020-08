"Już 4 września w Sali Koncertowej Filharmonii Łódzkiej, w której od miesięcy panowała przenikliwa cisza, znowu odbędzie się koncert. W kasach dostępne są bilety na koncerty wrześniowe, można również dokonywać rezerwacji na koncerty do końca grudnia. Sprzedaż biletów na październik rozpocznie się we wrześniu" - przekazała PAP Karolina Albińska z Filharmonii Łódzkiej.

Pierwszy powakacyjny koncert ma upamiętnić 250. rocznicę urodzin Ludwiga van Beethovena. Pianista Marek Drewnowski wykona II Koncert fortepianowy B-dur tego kompozytora, z towarzyszeniem orkiestry FŁ pod batutą Błażeja Wincentego Kozłowskiego. Inauguracja sezonu zajmie dwa wieczory - 18 i 19 września pod kierunkiem dyrektora artystycznego FŁ Pawła Przytockiego zostanie wykonane oratorium "Stworzenie świata" Josepha Haydna.

Ponadto w najbliższych miesiącach będzie można wysłuchać m.in. utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta, Georga Friedricha Haendla i Franza Schuberta. Pełny repertuar do końca roku Filharmonia zamieszcza na swojej stronie internetowej. Został on dobrany w taki sposób, by wymagał stosunkowo niewielkiego składu wykonawczego. Ponieważ zasady dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego wymagają ograniczenia liczby dostępnych miejsc na widowni, melomani będą mogli liczyć co tydzień na dwa koncerty symfoniczne z różnym repertuarem.

Na sali koncertowej połowa miejsc musi zostać wolna. Każdy słuchacz będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Filharmonia do odwołania zawiesza działalność Bawialni dla najmłodszych, możliwość korzystania z systemu wirtualnej rzeczywistości VR, a także warsztaty Odkrywcy Muzyki, Baby Boom Bum i Filharmonia z Klasą. W związku z decyzją Metropolitan Opera do końca roku nie odbywają się też transmisje oper w cyklu "The Met: Live in HD".(PAP)