„Leszek Możdżer to jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, wielokrotnie nagradzany, oryginalny twórca, wyróżniający się własnym językiem muzycznym będzie bohaterem koncertu finałowego" – podkreśliła Iwona Strzelczyk-Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim organizuje festiwal.

Reklama

Muzyk nieustannie poszukuje nowych artystycznych wyzwań, eksperymentując i eksplorując nowe muzyczne terytoria. „Jego gra wyróżnia się niepowtarzalnym stylem wykonawczym. Bardzo się cieszymy, że gości on na naszym festiwalu” – dodała Strzelczyk-Wojciechowska.

Możdżer koncertował i nagrywał z międzynarodowymi gwiazdami takimi jak: David Friesen, Pat Metheny, Arthur Blythe, Buster Williams, Billy Harper, Joe Lovano, Archi Shepp, David Liebman, Charles Fox, Lester Bowie, David Gilmour, Marcus Miller, John Scofield, Steve Swallow.

Początkowo związany z yassową formacją Miłość, w kolejnych latach pojawiał się w wielu jazzowych konfiguracjach: od zespołów Zbigniewa Namysłowskiego, Tomasza Stańki, Michała Urbaniaka, Adama Pierończyka, do Marcusa Millera. Z wielkim sukcesem realizował się w solowych projektach („Piano”, „Komeda”).

Ogromne uznanie przyniósł Możdżerowi jego autorski, międzynarodowy zespół Dream Team ze szwedzkim kontrabasistą Larsem Daniellsonem i izraelskim perkusjonistą, Zoharem Fresco. Ich albumy „The Time” (osiągnął status Diamentowej Płyty), czy entuzjastycznie przyjęte albumy tria: „Beetween As And The Light”, „Live” i „Polska”.

Ostatnio z wielkim sukcesem Możdżer koncertuje i nagrywa płyty z Holland Baroque. Dyskografia pianisty obejmuje ponad sto albumów zrealizowanych jako własne projekty lub we współpracy z wybitnymi artystami i kompozytorami (Johnem Scofieldem, Patem Methenym, Zbigniewem Preisnerem czy Janem A.P. Kaczmarkiem).

Uznany twórca muzyki filmowej. Za najlepszą polską ścieżką dźwiękową muzykę do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” otrzymał nagrodę na ubiegłorocznym, 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz statuetkę Orła Polskiej Akademii Filmowej.

Międzynarodowy, Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce, to popularny festiwal, który ma swoją markę, renomę, piękny dorobek i imponującą publiczność. To jedyny tego typu plenerowy festiwal jazzowy w Polsce adresowany do szerokiej publiczności o bezpłatnej formule. Jest w gronie najpopularniejszych i największych – pod względem ilości publiczności, festiwalem jazzowym w Polsce. Od lat jest letnią wizytówką artystyczną i turystyczną stolicy latem, co potwierdzają także badania i ankiety.

Leszek Możdżer Polish Trio. Jazz na Starówce. 29 sierpnia 2020 r.

Atrakcyjna jest lokalizacja festiwalu – warszawska Starówka wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, gdzie od wieków bije serce stolicy, a dzięki festiwalowi przez całe wakacje bije w rytmie jazzu. Festiwal wyróżnia się oryginalnym programem, zróżnicowanym stylistycznie – z uwzględnieniem najwartościowszych zjawisk i trendów w muzyce polskiej i międzynarodowej.