Na płycie znajdą się zremiksowane utwory pochodzące z wydanego w zeszłym roku albumu „Versions”. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Dangervisit. Na krążku usłyszymy remixy takich artystów jak BOKKA, Darkstar, GLOK (aka Andy Bell z Ride), Vessels, Richard Norris, Russian Linesman i wielu innych.

„Zawsze fascynuje mnie w jaki sposób inni artyści i producenci zinterpretują naszą muzykę dając im wolną rękę. Koncepcja remiksów sięga czasów początku zespołu i jego obecności na scenie klubowej we wczesnych latach 90-tych. Chcieliśmy stworzyć album z remiksami, który by oddawał nastrój krążka „Versions”. Wszyscy artyści zaangażowani w ten projekt wykonali kawał dobrej roboty, bardzo im dziękujemy za ich twórczy wkład” - mówi Darius Keeler.

„Remains Of Nothing (Version)” to drugi zwiastun nowego wydawnictwa zespołu. Tym razem autorem remiksu jest polska grupa BOKKA.

„Myślę, że BOKKA wniosła do utworu mroczny, wręcz epicki klimat, który stanowi doskonałą oprawę dla wokalu Dave’a i idealnie wpisuje się w liryczny przekaz utworu” - mówi Darius Keeler