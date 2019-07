Nagranie "A Spell" zostało zarejestrowane w trakcie sesji nagraniowej do albumu „Life On Planet B”.

„Pierwotnie utwór „A Spell” miał znaleźć się na naszej ostatniej płycie „Life on Planet B”. Graliśmy go już na koncertach, ludzie reagowali na niego z entuzjazmem. Ale mieliśmy nadmiar kompozycji do wyboru i trzeba było podjąć męskie decyzje. Swoją drogą, idealnie się złożyło, bo teraz „A Spell” stał się idealną klamrą zamykającą podróż na naszą planetę.” - mówią muzycy formacji.

Do kompozycji powstały wizualizacje, których autorem jest Jakub Guzik, odpowiedzialny również za okładkę do singla.

Ostatnie wydawnictwo grupy „Satellites of Planet B” ukazało się w formie elektronicznej na początku maja. EP-ka jest kolekcją 5 reinterpretacji utworów pochodzących z nominowanego do prestiżowej nagrody muzycznej Fryderyk 2019 albumu „Life On Planet B”. Do współpracy nad projektem zespół zaprosił artystów z zagranicy. Autorami remixów są: Dave Pen z grupy Archive, Yasuaki Kato - japoński artysta odkryty przypadkiem przez znajomych Bokki podczas wakacji w Japonii, NOËP - estoński twórca działający w gatunku muzyki elektronicznej, brytyjski duet The KVB oraz Liv - zwycięzca konkursu 2track na rework kompozycji zespołu.

LISTA KONCERTÓW PONIŻEJ:

26.07 Audioriver Festival - Płock

27.07 Centralny Plac Zabaw/Wirydarz - Lublin

28.07 Hultaj Festiwal - Gorzanów/Kotlina Kłodzka

2.08 Pol’and’Rock - Kostrzyn Nad Odrą

24.08 Salt Wave Festival - Jastarnia

30.08 Na Falach - Poznań