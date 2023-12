Bardzo smutna wiadomość, zmarł Colin Burgess. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Wiążą się z nim miłe wspomnienia. Spoczywaj w pokoju, Colin - napisali obecni członkowie zespołu w mediach społecznościowych.

Colin Burges - kim był?

Colin Burges urodził się 16 listopada 1946 r. w Sydney. Jego pierwszym zespołem był The Masters Apprentices, gdzie grał w latach 1968-1972. Później został pierwszym perkusistą AC/DC, z którym grał w latach 1973-1974. Z zespołem tym rozstał się po nie do końca wyjaśnionym incydencie, gdy koledzy oskarżyli go o to, że na scenie był pijany. Tłumaczył się, że ktoś dolał mu coś do drinka. Potem grał w różnych zespołach, m.in. w His Majesty.

W 1998 roku The Masters Apprentices, wraz z Burgessem, zostali wprowadzeni do Galerii Sław australijskiego przemysłu fonograficznego (ARIA Hall of Fame).

Zespół AC/DC

Zespół AC/DC istnieje nieprzerwanie do dziś, nagrał około 20 albumów studyjnych. Jest uważany za prekursora muzyki hardrockowej.