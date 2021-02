Pierwszą inspiracją do utworu były gitarowe klawisze, które mają w sobie coś z choroby morskiej, a to stworzyło wątłe połączenie w mojej głowie do historii Donalda Crowhursta – brytyjskiego żeglarza-amatora, który zmarł podczas rejsu dookoła świata. Te dwie rzeczy dobrze współgrały, dlatego piosenka stała się eksploracją kiepsko udokumentowanej uniwersalnej części tej historii.