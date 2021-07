Aby opowiedzieć własną historię, wykrzyczeć swoje prawdy i wyszeptać skryte lęki, artystka zaprasza nas do chemiczno-baśniowej krainy w stylu dark romantic. To podróż przez fantastyczną dystopię, mroczną i niezrozumiałą, ale wciągającą i elektryzującą. Utwór „P.R.I.D.E.” to zaledwie pierwszy wycinek niepokojącego uniwersum nowego projektu Natalii. Na pewno najmniej mroczny.

Natalia Nykiel przyzwyczaiła nas do tego, że każda jej kolejna płyta jest koncepcyjnym wydawnictwem, w którym bawi się wcieleniami. Tym razem idzie o krok dalej. Premierze utworu towarzyszy teledysk w reżyserii Łukasza Zabłockiego. To świadoma i dojrzała kreacja, która swoją kontynuację będzie miała w kolejnych teledyskach do nowej płyty.

Dyskografię Natalii zamyka album „Origo”, który otrzymał Fryderyka 2020 w kategorii Album Roku Elektronika. Następca płyt „Lupus Electro”, „Discordia” i „Origo” ukaże się jeszcze w tym roku. Więcej szczegółów o albumie poznamy wkrótce.