Pierwszy raz usłyszałem głos Natalii za sprawą mojej żony wiele lat temu, ale pomysł nawiązania z nią współpracy podsunął mi mój przyjaciel dopiero niedawno. Zobaczyłem jej wykonanie podobnej piosenki z moim przyjacielem Kubą Badachem na festiwalu Wodecki Twist i byłem pod ogromnym wrażeniem. Jako fan Bossa Novy odkryłem polską wersję One Note Samba ze słowami autorstwa Jonasza Kofty zaśpiewaną przez Hannę Banaszak. Wtedy w mojej głowie pojawił się pomysł na dwujęzyczną wersję, w której głos Natalii Kukulskiej pasowałby idealnie ze względu na jej piękny ton i ogromną artystyczną skalę - Matt Dusk

Matt Dusk to dobrze znany kanadyjski wokalista, który od lat czaruje swoimi jazzowo-swingującymi hitami pochodzącymi z kilku złotych („Good News”, „JetSetJazz”) i platynowych albumów („Just The Two of Us”, „My Funny Valentine”, „Old School Yule”). Doświadczony wokalista, fantastyczny showman ze świetnym poczuciem humoru i zakochany w Polsce (ze wzajemnością!) Artysta. Laureat wielu nagród w tym Diamentu Trójki i Róż Gali 2016 w kategorii muzyka. W Polsce Matt Dusk ma na koncie współpracę z wieloma wybitnymi artystami, między innymi z Margaret (wspólny album „Two Of Us”), Sanah, Kubą Badachem, Rafałem Brzozowskim czy Agą Zayran.