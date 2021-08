Tym razem zespół Tulia zaskakuje udziałem prawdziwie rockowych gitar, które nadają kompozycji dodatkowej siły i wyrazu. Potężnie brzmiący utwór to równocześnie credo silnej, uwodzącej osobowości. „Narkotyk" to metafora fascynującej osoby, która przyciąga i mami, a na koniec i tak robi to, co zechce i zawsze wygrywa - tłumaczą artystki. “ W wideoklipie uosabiamy majestatyczny „Narkotyk", któremu nie zagrażają żadne przeszkody, nie poddaje się lękom i dąży do swojego celu. Pytanie,czy nie jest to zgubna droga?”

Znajomość z animatorami kultury i etnografami zaowocowała pomysłem na niezwykły teledysk do piosenki. Od dłuższego czasu miałyśmy potrzebę ukazania piękna tradycji kolędowych i noworocznych, i tak, przez przypadek, odkryłyśmy Dziady Noworoczne z Zarzecza. - wspominają dziewczyny.