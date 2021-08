Album nosi nazwę „New Man, New Songs, Same Shit, vol.2” i będzie swoistą kontynuacją wydanego w ubiegłym roku „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”. Płyta ukaże się 19 listopada 2021.

Album, podobnie jak poprzedni, został zarejestrowany w składzie: Adam Nergal Darski – gitara / voc, Sasha Boole – gitara / voc, Matteo Bassoli – bass / voc oraz Łukasz Kumański – perkusja / voc. Na płycie po raz kolejny nie zabraknie licznych, interesujących i zaskakujących gości – między innymi: Gary Holt (Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Mary Goore, Randy Blythe (Lamb Of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, Doug Blair (WASP), Hank von Hell ( Turbonegro) i Olve „Abbath” Eikemo (Immortal, Abbath).

O nowym albumie tak mówi Nergal:

„Znowu zaczynamy! Do współpracy przy tych kilku wyjątkowych utworach, nad którymi ja i moja polsko–włosko-ukraińska ekipa pracowaliśmy przez ostatnie 18 lat miesięcy, zwerbowałem najlepszych z najlepszych, jeśli chodzi o ciężkie granie. Po raz kolejny wynik finalny jest niesamowity, a gościnne występy bardzo inspirujące! Dziękuję Wam, Przyjaciele - Abbath, Alissa, Amalie, Anders, Blaze, Chris G, Chris H, David, Devin, Douglas, Frank, Gary, Hank, Jeff, Kriss, M.Goore, Michale, Ralf i Randy. Kto wie, kiedy wszyscy spotkamy się, żeby zagrać te utwory na żywo, ale zrobię co w mojej mocy, aby tak się stało! Miłej zabawy!”