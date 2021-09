"Shivers" to drugi oficjalny singiel z nachodzącego, wyczekiwanego przez fanów albumu "=". Premiera płyty planowana jest na 29 października.

Reklama

Za produkcję nowej piosenki odpowiadają Sheeran, Steve Mac i FRED. Do kawałka "Shivers", który porywa zaraźliwym refrenem, powstał klip, który tak samo nagranie odzwierciedla euforię związaną z zakochaniem. Pełen metafor, elektryzujący teledysk wyreżyserował Dave Meyers.

Zapowiedziany w ubiegłym miesiącu "=" to czwarta odsłona serii albumów z symbolami oraz najbardziej dopracowane dzieło w dorobku Sheerana, który ewoluując jako artysta nie boi się wkraczać na nowe terytorium. Płyta będąca następcą "÷" (Divide), to próba oszacowania własnego życia i ludzi, którzy je wypełniają. Na krążku Ed zastanawia się nad różnymi etapami miłości ("The Joker And The Queen", "First Times", "2step'), porusza kwestię straty bliskiej osoby ("Visiting Hours"), wytrwałości ("Can"t Stop The Rain") czy ojcostwa ("Sandman", "Leave Your Life"), pochylając się również nad swą rzeczywistością i sławą ("Tides"). Muzycznie "=" to bogata paleta od charakterystycznych dla Eda gitarowych utworów i ballad na najwyższym poziomie, po mocniejsze, pełne euforii produkcyjne momenty i pierwszy wakacyjny hit w jego katalogu - "Bad Habits".