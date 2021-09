"To była pierwsza piosenka, którą Frank Sinatra nagrał podczas swojej profesjonalnej kariery. Będąc młodym fanem Sinatry, był to również jeden z utworów, które regularnie śpiewałem na początku mojej działalności w big bandzie, dlatego musiała znaleźć się na tej płycie. 25 lat później, kiedy słyszę ten kawałek, wciąż towarzyszą mi te same emocje i przenoszę się w czasie do mojego pokoju, w którym słuchałem starych winylowych płyt” – mówi Dusk.

Album ‘Sinatra with Matt Dusk Vol.2’ to kontynuacja albumu ‘Sinatra with Matt Dusk’, który uzyskał status złotej płyty i na którym znalazły się takie perełki jak „My Way/ Szczęście jest we mnie” - z wokalami Zbigniewa Wodeckiego i „Learnin' the Blues/ Już wiesz co to blues „- z Kubą Badachem.

Premiera albumu ‘Sinatra with Matt Dusk Vol.2’ zaplanowana jest na jesień 2021 roku.