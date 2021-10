"Jakby jakiś nadgorliwy dziennikarz (Samuel Pereira?) chciał napisać artykuł, że byłem na koncercie Maty, gdzie 40 tysięcy osób śpiewało ***** Telewizję Polską, to oświadczam, że to był cytat, a autora chroni Licentia Poetica, co bez problemu udowodni #Papuga Marcin Matczak" - napisał Jakub Kulesza.

"Podlizywanie się Matczakowi"

"Nadgorliwe to jest raczej pańskie podlizywanie się Matczakowi, żeby pokochał Konfederację, bo tłumaczenie się z obecności na koncercie jest prawie tak żenujące jak teksty o legalizacji seksu od pierwszej miesiączki" - odparował Samuel Pereira, nawiązując z kolei do skandalicznej wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke.

"Ja się nie tłumaczę, ja się chwalę" - odpisał poseł Konfederacji.

"Dorosły facet, a nawet poseł chwali się, że był na koncercie, gdzie mówili brzydkie słowa. Brawo, wyślemy panu lizaka" - odpowiedział redaktor TVP Info.