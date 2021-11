20.10.2022 – ERGO ARENA – Gdańsk/Sopot

22.10.2022 – ATLAS ARENA – Łódź

23.10.2022 – TAURON Arena Kraków

Bilety na koncerty w Polsce trafią do ogólnej sprzedaży 25 listopada o godz. 11:00 na www.LiveNation.pl

Materiał do nowego albumu powstał podczas wiosennego zamknięcia (lockdownu). Przymusowa, ale mile widziana samotność. Album przepełniony serdecznością niczym seria obrazów.

Nad nowym albumem Zaz pracowała z holenderskim producentem REYN (Vanessa Paradis, Stephan Eicher, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, ...), z którym poświęciła czas na dobranie odpowiednich barw w każdej piosence za pomocą głosu, którego nie trzeba nikomu przedstawiać - tak samo żywy, jak poruszający i zawsze w odpowiednim tonie. Teksty utworów na nowym albumie tej znakomitej artystki są osobiste i intymne.

Zaz przygotowuje swoją kolejną trasę koncertową w tym samym duchu i planuje odwiedzić najbardziej ekskluzywne sale koncertowe świata. To będą wydarzenia na skale ludzką i bliskie publiczności. Powrót do tego, co najważniejsze. Światowa trasa naturalnie nazywa się: ORGANIQUE TOUR.

Widzowie znów będą mogli zobaczyć wyjątkową osobowość i świat artystki, odkryć nowe oblicza jej sztuki, a także wszystkie jej magiczne zaklęcia i ponownie zakochać się w jej największych przebojach taki jak: „Je veux”, „On ira”, „Éblouie par la nuit”, „Que vendra” i jej najnowszym hicie „Imagine”.