Album „A Kysz!” został gorąco przyjęty zarówno przez fanów, jak i dziennikarzy muzycznych którzy bacznie obserwowali poczynania młodej wokalistki. Singlami, które zdobyły serca słuchaczy były „Malinowy Chruśniak” i „Kundel Bury”. Tym pierwszym utworem zachwyciła widzów i jurorów 53. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Zdobyła Opolską Karolinkę, Nagrodę Polskiego Radia oraz Stowarzyszenia SWAP. Teledyski do obu utworów mają po ponad 7 milionów wyświetleń na oficjalnym kanale Darii na YouTube.

„Płyta jest kulminacją wszystkiego, co zbierało się we mnie od dłuższego czasu. Przez kilka lat ja i mój przyjaciel, a także producent albumu, Michał Kush, docieraliśmy się muzycznie, aż złapaliśmy falę, która poniosła nas do tworzenia tego, co zaczęło zaskakiwać i cieszyć. Utwory są zróżnicowane, a jednak spójne. Są momenty radości, zawadiackiej figlarności, a nawet lamentu, rozpaczy czy manifestu. Nie wszystkie teksty, które napisałam, mówią o mnie. Czasami opowiadam historię. Charakteru całości dodają gitary nagrane przez współkompozytora Piotrka „Rubensa” Rubika i muszę przyznać, że często inspirowało mnie ich brzmienie. Płyta jest więc i elektroniczna i gitarowa. Ostra i chłodna. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu kąt dla siebie” – mówiła Daria.

Krążek „A Kysz!” został okrzyknięty jednym z najlepszych polskich albumów 2017 roku. Do dnia dzisiejszego sprzedano 30 tysięcy egzemplarzy debiutu Darii, a płyta szybko pokryła się złotem. Materiał został też nagrodzony dwoma Fryderykami w kategorii Debiut Roku oraz Album Roku – Alternatywa.

Winylowa edycja albumu „A Kysz!” ukaże się w marcu na przezroczystym, 180-gramowym winylu z nową okładką.