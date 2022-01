W wieku 74 lat zmarł w czwartek amerykański wokalista i aktor Meat Loaf - poinformowała jego rodzina. Urodzony jako Michael Lee Aday artysta był znany z takich hitów jak "Paradise by the Dashboard Light" czy "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)".

"Ze złamanymi sercami informujemy, że niezrównany Meat Loaf odszedł dziś wieczorem (...) wiemy, jak bardzo był ważny dla tak wielu z was i naprawdę doceniamy wszystkie wyrazy miłości i wsparcia, gdy pogrążamy się w żałobie po tak inspirującym artyście i pięknym człowieku" - napisała rodzina na Facebooku. Reklama Dodano, że z artystą do ostatnich chwil była jego żona Deborah. Nie podano szczegółów dotyczących okoliczności i przyczyn śmierci, ale wiadomo, że Meat Loaf miał przez ostatnie lata wiele problemów ze zdrowiem - informuje agencja AP. Kariera artysty trwała ponad sześć dekad, a jego albumy sprzedały się w ponad 100 mln egzemplarzy. Najsłynniejszy z rockowych brzydali – Meat Loaf – wraca z nową płytą Zobacz również Meat Loaf - kim był? Aday urodził się w Dallas w Teksasie w 1947 r. Jako nastolatek, po śmierci swojej matki, zaczął posługiwać się przydomkiem "Meat Loaf" (ang. pieczeń), który podobno na początku odnosił się albo do wagi Adaya, albo do ulubionej potrawy jego matki - pisze AP. Po studiach osiedlił się w Los Angeles, gdzie założył zespól Meat Loaf Soul. Oprócz tworzenia muzyki grał w filmach i teatrze. Występował m.in, w musicalach "Hair" i "The Rocky Horror Show". Zagrał też w ekranizacji tego ostatniego, jak również w wielu innych filmach i serialach, m.in. w "Świecie Wayne'a" czy "Podziemnym kręgu". W 1977 ukazał się jego debiutancki album "Bat Out of Hell". Plyta rozeszła się w ponad 40 mln egzemplarzy i uczyniła Meat Loafa jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd rocka. Olga Papiernik Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję