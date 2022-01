Melody Gardot, amerykańska wokalistka jazzowa, pianistka i gitarzystka, powróci do Polski po 6 latach, by zaprezentować materiał ze swojego najnowszego albumu pt. "Sunset In The Blue".

W 2008 roku ukazała się jej debiutancka płyta „Worrisome Heart" wydana z ramienia wytwórni Universal Records, która okazała się ogromnym sukcesem. Od tego czasu artystka wydała 4 kolejne krążki, wyrobiła sobie pozycję wśród najpopularniejszych wokalistek jazzowych na świecie i wielokrotnie zdobyła status złotej i platynowej płyty. Reklama Grono jej inspiracji składa się ze znakomitych artystów takich jak Judy Garland, Janis Joplin, Miles Davis, Duke Ellington, George Gershwin, Stan Getz czy Caetano Veloso. Melody Gardot po raz pierwszy wystąpiła w Polsce w 2009 roku w Muzycznym Studio im. Agnieszki Osieckiej. Artystka wielokrotnie wspominała o tym, że koncerty w Polsce są dla niej szczególnie wyjątkowe ze względu na to, że jej babcia wyemigrowała z Polski po wojnie. – Kiedy jestem w Polsce i patrzę na ludzi, często czuję gęsią skórkę, bo wiem, że stąd właśnie się wywodzę – zdradziła artystka w wywiadzie dla redakcji jazzarium.pl. W ramach trasy koncertowej po Europie Melody Gardot zagra w Polsce dwa koncerty: 27 października 2022 w Warszawie i 28 października 2022 w Zabrzu.