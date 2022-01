Keith Richards wydaje limitowany super-deluxe box set swojej drugiej solowej płyty Main Offender. Ukaże się on już 18 marca dzięki BMG i zawierać będzie między innymi nie wydane do tej pory utwory z koncertu z 1992 roku ‘Winos Live In London ‘92’, zarejestrowanego w The Town & Country Club, Kentish Town.

Reklama

Wydanie zawiera 88 stronicową książeczkę z nigdy niepublikowanymi zdjęciami, reprodukcje z m.in. odręcznie pisanymi tekstami utworów, reprint eseju z oryginalnego wydania, a także kopertę z replikami materiałów promocyjnych z trasy koncertowej (pochodzących z archiwów Keitha) oraz wiele więcej.

Main Offender to kolejny, po zeszłorocznym Live At The Hollywood Palladium i Talk Is Cheap z 2019 roku, album z dyskografii Keitha Richardsa, który doczeka się swojej reedycji w formie super deluxe box setu.

Keith Richards wydaje limitowany super-deluxe box set swojej drugiej solowej płyty Main Offender. Ukaże się on już 18 marca dzięki BMG i zawierać będzie między innymi nie wydane do tej pory utwory z koncertu z 1992 roku ‘Winos Live In London ‘92’, zarejestrowanego w The Town & Country Club, Kentish Town.

Wydanie zawiera 88 stronicową książeczkę z nigdy niepublikowanymi zdjęciami, reprodukcje z m.in. odręcznie pisanymi tekstami utworów, reprint eseju z oryginalnego wydania, a także kopertę z replikami materiałów promocyjnych z trasy koncertowej (pochodzących z archiwów Keitha) oraz wiele więcej.

Reklama

Main Offender to kolejny, po zeszłorocznym Live At The Hollywood Palladium i Talk Is Cheap z 2019 roku, album z dyskografii Keitha Richardsa, który doczeka się swojej reedycji w formie super deluxe box setu.

Oto jego skład: