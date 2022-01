Mike Skinner wraca ze swoim projektem The Streets i nowym singlem. W utworze "Wrong Answers Only" wspiera go pochodzący z południowego Londynu wokalista i raper Master Peace.

- Dzięki współpracy z Mikiem wszedłem na inny poziom pisania tekstów - przyznaje Master Peace. - Wiele się od niego nauczyłem i wydaje mi się, że to słychać w moich wersach. Jest w tym nieco zabawy, wątek przyjaciela i wroga oraz konsekwencje tego, jak podchodzisz do każdego ze scenariuszy. Reklama - Od dawna grałem fragmenty tej piosenki. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że już ją znają - dodaje Mike. - Nieważne jednak, czy ten numer ci się podoba, czy nie, po prostu ciesz się 2022 rokiem i spróbuj odwiedzić bliskich po drugiej stronie Atlantyku. Singlowi „Wrong Answers Only” towarzyszy oficjalny teledysk, który Mike Skinner sam wyreżyserował i wyprodukował. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję