Producentem nagrania „Walkin” jest Kal Banx. Piosence towarzyszy oryginalny teledysk w klimacie westernu science fiction. W klipie, za którego reżyserię odpowiada Adrian Villagomez, widzimy Denzela przemierzającego pustynię, dopóki na jego drodze nie staje... John Wayne.

Utwór „Walkin” zapowiada nadchodzący album pioniera hip-hopu z Florydy, „Melt My Eyez See Your Future”.

- Lubię tradycyjny hip hop, lubię drum and bass, lubię poezję, więc wiele z tego pojawi się na nowej płycie, razem z jazzem i wieloma innymi gatunkami, które poznawałem jako dziecko w domu rodziców - zapowiadał wcześniej „Melt My Eyez See Your Future” Denzel Curry. - Ten album zawiera wszystko, co nie mogło znaleźć się na „Ta13oo” czy „Imperial”, ponieważ miałem wtedy problemy z gniewem i depresją.

Ponadto, Denzel Curry zapowiedział serię koncertów promujących nadchodzący album. W ramach trasy artysta 2 czerwca 2022 roku wystąpi w Krakowie, w Klubie Studio, a dzień później, 3 czerwca 2022 roku, na COS Torwar w Warszawie.